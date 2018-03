Christina Aguilera irriconoscibile sulla copertina della rivista Paper

Christina Aguilera è tornata - ma senza trucco faticherai a riconoscerla : Christina Aguilera ha posato per la prima copertina dopo anni e se non l’hai riconosciuta subito, non sei il solo! [arc id=”16814060-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] La cantante, che oggi ha 37 anni, ha scelto un look completamente makeup free per la cover di Paper Magazine, quindi niente mascara, niente eyeliner, niente fondotinta, ma solo tanta naturalezza e le delicate lentiggini in primo piano. hi mom @papermagazine ...

In arrivo un duetto di Demi Lovato e Christina Aguilera? Le indiscrezioni e i commenti delle due popstar : Un duetto di Demi Lovato e Christina Aguilera potrebbe arrivare da un momento all'altro. Le due cantanti statunitensi sarebbero quasi pronte a rilasciare un singolo insieme! Non si tratta di semplici voci di corridoio e rumor sul web, bensì anche le due cantanti si sono espresse a riguardo, lasciando intuire che molto probabilmente è in arrivo una grande collaborazione nel mondo della musica pop. In un recente concerto di Demi Lovato a ...

Christina Aguilera avrebbe confermato il duetto con Demi Lovato : Quelle che sembravano solo speranze ora sembrano aver trovato una conferma (quasi) ufficiale. Sembrerebbe proprio che Christina Aguilera e Demi Lovato abbiano in programma di pubblicare una canzone insieme. via GIPHY Dopo gli indizi sparsi sui social da Demi e dal make-up artist di Christina – clicca più per leggerli – ora è arrivata anche una dichiarazione della cantante di “Genie In a Bottle”. [arc ...

Lady Marmalade : Christina Aguilera e le altre presto potrebbero tornare a cantarla insieme : Era il 2001 quando Christina Aguilera, Pink, Mya e Lil’Kim regalavano al mondo intero una delle più belle cover di sempre di “Lady Marmalade”, brano del 1974 cantato delle Labelle. La cover della canzone era stata realizzata per la colonna sonora del film “Moulin Rouge!”. Per l’occasione i versi della canzone erano stati ulteriormente cambiati per trasferire l’ambientazione della storia da New Orleans al ...

Dopo quella delle Spice Girl - la reunion di Mya - Christina Aguilera - Lil’Kim e P!nk per Lady Marmalade? : Lady Marmalade è diventato un brano iconico degli anni Duemila e quasi vent'anni Dopo è al centro dell'idea di una reunion di Mya, Christina Aguilera, Lil'Kim e P!nk. Il brano fu pubblicato nel 2001 dalle quattro artiste riunite per l'occasione, fu colonna sonora del film Moulin Rouge e divenne istantaneamente una hit da primo posto in classifica in decine di paesi nel mondo. Apprezzato anche dalla critica, ha vinto anche un Grammy Award ...

Christina Aguilera posta tre foto sexy nella vasca. Anticipo di qualche novità? : Era da un po’ che non si avevano notizie (di rilievo) su Christina Aguilera e così la cantante ha deciso di movimentare un po’ la situazione. Come? postando sul suo profilo Instagram (solitamente povero di foto ma ricco di follower) tre foto in bianco e nero, che la ritraggono in una vasca, vestita solo di schiuma. Inutile dire che queste hanno mandato in visibilio i suoi fan e creato anche un po’ di (sana) curiosità. Nel 2019, ...

Christina Aguilera - foto hot su Instagram e i follower impazziscono : Nessuna parola, solo l’emoji di una gocciolina d’acqua. D’altra parte non c’è tanto da dire: le immagini che Christina Aguilera ha pubblicato sul suo account Instagram dicono già tutto da sole, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sono tre scatti in bianco e nero di lei nuda, nella vasca da bagno. Unica copertura: le bolle di sapone. I suoi tantissimi follower (la seguono in 4,5 milioni) sono impazziti: «Hoooot», ...

Christina Aguilera - foto hot su Instagram e i follower impazziscono : Nessuna parola, solo l’emoji di una gocciolina d’acqua. D’altra parte non c’è tanto da dire: le immagini che Christina Aguilera ha pubblicato sul suo account Instagram dicono già tutto da sole, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sono tre scatti in bianco e nero di lei nuda, nella vasca da bagno. Unica copertura: le bolle di sapone. I suoi tantissimi follower (la seguono in 4,5 milioni) sono impazziti: «Hoooot», ...