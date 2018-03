Centro di Traduzione degli Organismi dell' Unione Europea | assunzioni aprile 2018

Video - testo e traduzione di No Excuses - il nuovo singolo di Meghan Trainor mette al Centro la figura della donna : È disponibile da oggi giovedì 1 marzo No Excuses, il nuovo singolo di Meghan Trainor che segna il ritorno discografico della cantante Online da oggi, il nuovo singolo di Meghan Trainor è disponibile per il donwload e lo streaming su tutte le piattaforme digitali. No Excuses anticipa il nuovo e terzo album di inediti della cantante statunitense, anche se al momento non sono noti i dettagli sul titolo né sulla data di uscita. Il singolo ...