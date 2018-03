Ceferin | “Var in Champions? Sistema non ancora a punto”

calcioweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) ”Non abbiamo parlato di Var con i club. L’Uefa resta convinta che, prima di applicare questo tipo di tecnologia ad una competizione come laLeague, il nostro torneo più importante, si debba avere la sicurezza che ilsia perfetto. Gli arbitri non sono pronti, ilnon èa punto: non possiamo permetterci di sbagliare”. Sono le parole del presidente dell’Uefa Aleksandera margine dell’assemblea dei club europei, a Roma. ”È necessario aspettare -ha proseguito il numero uno dell’Uefa – pur nella consapevolezza che la tecnologia possa aiutare il lavoro degli arbitri”. (AdnKronos) L'articolo: “Var innona punto” sembra essere il primo su CalcioWeb.