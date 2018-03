Ceferin | ' Il Var in Champions deve essere perfetto'

Ceferin : niente Var nelle coppe europee 2019 : Non sono ancora maturi i tempi per l'introduzione della Video assistant referees in Champions League. Lo ha ribadito il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in conferenza stampa a Bratislava in ...

