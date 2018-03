C' è stato un equivoco Non si aboliscono le sovrintendenze ai beni culturali in Sicilia

Agente Giaccherini : “Non ha senso rimanere al Napoli. C’è stato equivoco tattico” : Emanuele Giaccherini è sempre più vicino all’addio al Napoli. Il procuratore del giocatore, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’ parlando così della situazione del suo assistito pronto a salutare l’azzurro prossimamente: “Penso che in qualche maniera il divorzio sia consensuale, non c’è isterismo e non ci sono avvocati. Non ha senso rimanere a […] L'articolo Agente Giaccherini: “Non ha ...