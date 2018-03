“C’è ancora una chance” Scomparsa Maddie McCann | la decisione della polizia apre un

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018) La sparizione di Madeleine Bethè un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica,misteriosamente all’età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l’Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua. Un caso su cui non è stato possibile finora diradare i misteri e che continua a emozionare l’opinione pubblica. Ladi Madeleine e ciò che ne è seguito sono notevoli anche per l’ampiezza e la duratacopertura mediatica. Questa inizialmente è stata dovuta al coinvolgimento attivo dei genitori nel pubblicizzare il caso e alle numerose campagne di sensibilizzazione da parte di celebrità internazionali nonché, successivamente, all’interesse ...