Caveman al Teatro della Luna | la recensione

newsly

: Teatro della Luna, Assago, SOLD OUT srl , Mogul Holding, MAURIZIO COLOMBI,, Rob Becker,Rod Goodall, Maurizio Colom… - wordsandmore1 : Teatro della Luna, Assago, SOLD OUT srl , Mogul Holding, MAURIZIO COLOMBI,, Rob Becker,Rod Goodall, Maurizio Colom… - tdellaluna : RT @radiolombardia: Caveman l’uomo delle caverne' per la prima volta al Teatro della Luna - -

(Di martedì 27 marzo 2018) Vincitore del PREMIO LAURENCE OLIVER come Miglior Spettacolo d'Intrattenimento , è in scena contemporaneamente in 30 Paesi nel mondo e tradotto in 15 lingue per un totale di 10 milioni di spettatori. ...