Catalogna | Puigdemont dal carcere | Non mi arrenderò

Catalogna - manifestanti bloccano le strade. Puigdemont - estradizione in bilico : Questo perché la persecuzione di Puigdemont potrebbe essere considerata 'politica' e, scrive la Süddeutsche, nel caso di accuse legate a 'convinzioni politiche' l'eurordine di estradizione può ...

L'Onu ammette il ricorso di Puigdemont. Ancora proteste in Catalogna : Madrid - La commissione dei diritti umani delL'Onu ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont contro la lesione dei suoi diritti politici da parte ...

Catalogna : ONU ammette ricorso Puigdemont su lesione diritti

Catalogna. Non si fermano proteste dopo arresto Puigdemont. Bloccate autostrade : Già ieri, migliaia di persone erano scese in strada a Barcellona per protestare e negli scontri con la Polizia una cinquantina di manifestanti erano rimasti feriti. Il governo tedesco è convinto che una soluzione al conflitto della Catalogna debba essere trovata nell'ambito dell'ordine legale e costituzionale della Spagna", ha dichiarato

Catalogna - dispositivo spia e 007 spagnoli per seguire Puigdemont - Confermato il carcere : Il leader catalano è stato bloccato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania. Accusato di ribellione, rischia una condanna fino a 30 anni di ...

Catalogna - tribunale tedesco conferma l'arresto di Puigdemont : Il leader catalano Carles Puigdemont, fermato domenica in Germania, resta per ora agli arresti. Lo ha reso noto il tribunale di Neumuenster, confermando la misura della detenzione.

Catalogna - Puigdemont resta in cella in attesa della decisione sull'estradizione : Le autorità tedesche hanno deciso di mantenerlo in carcere dopo l'interrogatorio avvenuto oggi nello Schleswig-Holstein, in Germania

Catalogna - dopo l’arresto di Puigdemont la Spagna è in stallo istituzionale : Non è facile spiegare la crisi politica che sta lacerando la società catalana, per provare a definire il quadro si potrebbe partire dalle reazioni di queste ultime ore. Felipe González, lo storico premier socialista che nel 1986 portò la Spagna nell’allora Comunità economica europea, qualche giorno fa ha invocato a gran voce prudenza. L’ex premier sperava che il giudice Pablo Llarena, titolare dell’inchiesta sui leader del ...

Catalogna : convocato Parlament su Puigdemont mercoledì

Catalogna : chip spia 007 spagnoli in auto Puigdemont

Catalogna : Madrid - arresto Puigdemont è buona notizia

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Catalogna : giustizia tedesca valuta posizione Puigdemont

Catalogna - Puigdemont davanti a giudice Germania/ Ultime notizie 100 feriti a Barcellona : pronta estradizione? : Catalogna, dopo l'arresto di Puigdemont oggi sarà davanti alla Corte in Germania: giudice decide su eventuale estradizione in Spagna. 100 feriti negli scontri a Barcellona di ieri(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:51:00 GMT)