Catalogna Non si fermano proteste dopo arresto Puigdemont Bloccate autostrade

Catalogna - Turul non eletto a 1° turno : 23.42 Al primo turno il candidato indipendentista Jordi Turul non è stato eletto presidente della Catalogna dal Parlamento di Barcellona. Decisiva l'astensione dei 4 deputati secessionisti di sinistra della Cup. 64 i voti a favore (Jxcat e Erc), 65 contrari (Cs, Psc, Pp, Podemos) oltre alle 4 astensioni. I deputati indipendentisti in esilio in Belgio,Puigdemont e Comin, non hanno potuto partecipare al voto. Un secondo turno è previsto sabato.

Catalogna - Puidgemont : "L'indipendenza non è l'unica strada" : "Non riesco a immaginare una soluzione senza un negoziato che veda la partecipazione di una terza parte che possa svolgere il ruolo di mediatore. Non chiedo alla comunità europea di sostenere l'indipendenza della Catalogna, ma di sostenere i diritti civili e politici fondamentali"

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna ma promette : 'Non ci arrendiamo' : "C'è bisogno di fare politica all'interno e all'esterno" ha affermato. Puigdemont ha detto che chiederà al presidente del parlamento di Barcellona Roger Torrent di avviare "al più presto" le ...

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna. Ma assicura : "Non ci arrenderemo" : Dal suo "esilio" a Bruxelles indica il numero 2 della lista del suo partito JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta ribellione a Madrid

Manchester City - Guardiola e il fiocco giallo per la Catalogna : 'Lo indosserò sempre - non manco di rispetto' : Pep Guardiola può esultare per la vittoria in Coppa di Lega, ma allo stesso tempo in Inghilterra continua a destare grande scalpore il "fiocco giallo" , simbolo della solidarietà agli independentisti ...

La Catalogna è bloccata - ma la vecchia classe dirigente non si smuove : Roma. Se si tralascia per un attimo la cronaca politica quotidiana, si può dire che in Catalogna tutto è fermo da più di tre mesi: l'agognata indipendenza non si è avverata, l'articolo 155 che ha commissionato il governo locale è ancora in ...

Catalogna - 'il rientro di Puigdemont non è escluso' : L'avvocato del President catalano uscente in esilio in Belgio inseguito da mandato di cattura spagnolo, Jaume Alonso Cuevillas, non ha escluso un possibile rientro di Carles Puigdemont per la seduta ...