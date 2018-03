Catalogna | manifestanti bloccano le strade Puigdemont | estradizione in bilico

Catalogna - scontri tra manifestanti e polizia : 87 feriti - 4 arresti : Gli incidenti durante le proteste questa sera e questa notte a Barcellona contro il fermo di Carles Puigfemont in Germania hanno fatto 87 feriti leggeri. Migliaia di persone sono scese in piazza a ...

Catalogna : scontri manifestanti-polizia : ANSA, - BARCELLONA, 26 MAR - Decine di migliaia di manifestanti a Barcellona, Girona e in altri centri della Catalogna sono scesi in piazza e hanno anche ingaggiato scontri con la polizia, in segno di ...

Catalogna - Puigdemont arrestato in Germania/ Ultime notizie : manifestanti sulla Rambla - scontri con la polizia : Catalogna, Puigdemont arrestato in Germania. Ultime notizie: manifestanti sulla Rambla, scontri con la polizia. Tempi brevi per l'estradizione in Spagna? Esplode la protesta a Barcellona(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:00:00 GMT)