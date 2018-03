Castello di Petroia PG | la Pasqua nella natura e nei sapori dell’Umbria

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Alberi di quercia e di cerro secolari crescono tra piante di pini e salicigrande tenuta che si perde nel paesaggio intorno al millenariodi(PG). L’arrivo della primavera nello storico maniero in cui è nato Federico da Montefeltro è sempre una grande festa, che rispecchia il risveglio dellada cui è avvolto. Circa 20 km di sentieri, un tempo percorsi dai contadini per occuparsi della campagna e dagli animali per raggiungere i pascoli, si snodano dall’antica fortezza, che dall’alto della collina tra Gubbio e Perugia domina la valle in cui cresce una foresta di 12 ettari, tripudio di biodiversità (solo almeno 6mila le piante da scoprire) e in cui pascolano bovini bianchi di razza chianina. Percorsi chestagione dei fiori sono particolarmente apprezzati da attraversare a piedi. Sono tutti collegati tra loro e permettono di camminarepiù ...