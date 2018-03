Caso Zucca | il Csm apre una pratica sulle sue dichiarazioni Chi coprì torturatori

Caso Regeni - Csm apre pratica sul pm Zucca che disse : “Ai vertici della polizia chi ha coperto torturatori della Diaz” : Il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura ha aperto una pratica in prima Commissione sul Caso del pm di Genova Enrico Zucca. Che il 20 marzo scorso, durante un incontro cui erano presenti i genitori di Giulio Regeni – il ricercatore ucciso al Cairo nel febbraio 2016 – aveva detto: “I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai ...

Caso Zucca - anche il Pg della Cassazione avvia accertamenti : Il pm rilancia, chiedendo al governo di spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi della polizia di Stato funzionari condannati con le sentenze Diaz e Bolzaneto -

Caso Zucca - G8 Genova e Regeni/ “Vertici polizia torturatori” : il colpo di grazia dei genitori di Giulio : Pm Enrico Zucca, bufera dopo le frasi sul Caso Regeni e il G8 di Genova: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Caso Zucca - G8 GENOVA E REGENI/ “Vertici polizia torturatori” : il pm si difende - “sono frasi estrapolate” : Pm Enrico ZUCCA, bufera dopo le frasi sul CASO REGENI e il G8 di GENOVA: "chi coprì i torturatori ora guida la polizia". La Cassazione apre fascicolo contro magistrato: "frasi estrapolate"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:10:00 GMT)

PM ZUCCA - G8 GENOVA E Caso REGENI/ “Governo spieghi condannati ai vertici Polizia” : accertamenti Cassazione : G8 GENOVA, il pm Enrico ZUCCA al convegno su Giulio REGENI condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia le accuse: "torturatori in Italia come in Egitto", le prime reazioni e le indagini(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:42:00 GMT)

Caso Regeni e G8 Genova - bufera su pm Zucca/ “Polizia italiana torturatori” : Gabrielli - “accuse infamanti” : G8 Genova, il pm Enrico Zucca nel corso di un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni condanna fermamente i fatti della Diaz e lancia l'accusa: "torturatori in Italia come in Egitto"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Frasi su Caso Regeni - pg Cassazione avvia accertamenti su pm Zucca - : Il sostituto procuratore generale di Genova aveva detto: "I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori?". Legnini, ...

Caso Regeni - il pm Zucca : «Giustizia dall’Egitto? I nostri torturatori sono ai vertici della polizia» : Il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, era tra i giudici del processo Diaz: «Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?». La madre del ricercatore ucciso in Egitto: «Siamo stati abbandonati dallo Stato»

Caso Regeni - il Pm Zucca : "Italia come Egitto : torturatori al G8 di Genova ai vertici della polizia" : Parole sulle quali il ministero della Giustizia vuole approfondire: nelle prossime ore Via Arenula, infatti, acquisirà sia gli atti cartacei che, se disponibili, eventuali video relativi all'intervento del pm. Già in passato, e più volte, Zucca aveva duramente criticato l'operato della Polizia con riferimento ai fatti di Genova del 2001