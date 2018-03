Caso Skripal | Ankara | Non agiremo contro la Russia

Rappresaglia russa in arrivo. Per l'ambasciatore in Usa l'offensiva diplomatica "era pronta da tempo - il Caso Skripal è solo un pretesto" : Gli Stati Uniti e il Regno Unito "molto probabilmente" hanno pianificato l'espulsione dei diplomatici russi in anticipo e l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal è stato solo un pretesto per questa mossa: a dirlo è Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli Stati Uniti. "La portata dei danni, la preparazione e il supporto delle informazioni precedenti - ha scritto in una nota pubblicata su Facebook - dimostrano che ...

Caso Skripal - nel risiko delle spie l’Italia si gioca un ventennio di rapporti privilegiati con la Russia : Il terzo principio della dinamica, una legge della fisica, comporta che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E così è nella “guerra delle spie” tra la Russia e l’Occidente: una dopo l’altra, vengono giù le caselle del domino delle espulsioni di diplomatici di Mosca; e, poi, arrivano le espulsioni di diplomatici da Mosca. In questi casi, non vale il principio del porgere l’altra guancia, bensì quello, meno ...

Caso Skripal - anche l'Italia espelle diplomatici russi : Il Caso di Sergej Skripal , l'ex agente del KGB avvelenato nel sud del Regno Unito, continua a far sentire i suoi effetti in tutto il mondo occidentale. anche l' Italia si accorda a quando deciso dal ...

Caso Skripal - anche l'Italia espelle diplomatici russi Video : Il Caso di Sergej Skripal, l'ex agente del KGB avvelenato nel sud del Regno Unito, continua a far sentire i suoi effetti in tutto il mondo occidentale. anche l'Italia si accorda a quando deciso dal Consiglio Europeo nelle sedute del 22 e 23 marzo. In segno di solidarieta' nei confronti di Londra [Video] ed in coordinamento con i partner NATO, la #farnesina ha annunciato l'espulsione di due diplomatici russi dal territorio italiano entro la ...

Caso SPIA RUSSA SKRIPAL - ITALIA ESPELLE DUE DIPLOMATICI/ Ma NYT attacca : “Ha abbandonato Usa per la Russia” : CASO SKRIPAL, espulsioni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA RUSSA avvelenata in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'ITALIA ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Caso Skripal - espulsi molti diplomatici russi<br>dai Paesi della Nato : ...

Ex spia russa avvelenata : sul Caso Skripal - gli Usa e le loro colonie cercano lo scontro con Putin : Un centinaio di diplomatici russi espulsi da Usa, Europa e Canada. Ben due dall’Italia. Sono addirittura 14 gli Stati membri della Ue ad aver preso per adesso il provvedimento “come seguito” di quel che si è deciso al vertice Ue della settimana scorsa. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha asserito che “altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane”. Che dire? Incommentabile, si ...

Caso Skripal - Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi : l’Italia ne manda via due : Caso Skripal, Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi: l’Italia ne manda via due Continua la crisi diplomatica tra russia e Gran Bretagna, con Stati Uniti e Ue che decidono di re-inviare a Mosca più di cento diplomatici russi dopo il Caso Skripal. Anche l’Italia espelle due diplomatici.Continua a leggere Continua la crisi […]

Caso Skripal - Usa e Ue espellono più di 100 diplomatici russi : l’Italia ne manda via due : Continua la crisi diplomatica tra russia e Gran Bretagna, con Stati Uniti e Ue che decidono di re-inviare a Mosca più di cento diplomatici russi dopo il Caso Skripal. Anche l'Italia espelle due diplomatici.Continua a leggere

Caso Skripal - via 100 diplomatici russi Due dall’Italia. Mosca : «Reagiremo» : La Farnesina: fuori due spie. La decisione presa come risposta dopo l’avvelenamento a Londra dell’ex spia del Kgb Skripal. Il Cremlino annuncia ritorsioni

Caso Skripal ex spia russa avvelenata/ Espulsioni diplomatici da Usa e Ue : Italia ne caccia 2 - 60 via da Trump : Caso Skripal, Espulsioni diplomatici dopo per l'ex spia russa avvelenata in Regno Unito: via diplomatici da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Il Caso Skripal non è chiuso : diplomatici russi espulsi da Europa e Usa : (Immagine: pixabay/CC) Sono passati più di 20 giorni da domenica 4 marzo, quando l’ex spia russa Sergei Skripal è stato avvelenato con un agente nervino insieme a sua figlia Yulia a Salisbury (Regno Unito). Da subito le autorità britanniche hanno puntato il dito contro Mosca, annunciando ritorsioni che si sono manifestate a partire da mercoledì 14 marzo con l’espulsione di 23 diplomatici russi. Ora si aggiungono al coro le voci dei possibilisti ...

Caso Skripal - raffica di espulsioni in Ue : via diplomatici russi anche dall'Italia : L'Italia ha deciso "di espellere entro una settimana due funzionari dell'ambasciata russa a Roma" in seguito all'avvelenamento d ell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. Lo ha annunciato la ...

A tenaglia su Putin. Dagli Usa alla Germania - diplomatici russi espulsi per il Caso Skripal : Assalto diplomatico su Mosca per il caso Skripal, l'ex spia del Kgb avvelenata insieme alla figlia il 4 marzo scorso a Salisbury, in Gran Bretagna. Donald Trump ha ordinato l'espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle. Sono i numeri più grandi di un'operazione palesemente concordata: in breve tempo, una alla volta, si susseguono le notizie di altre espulsioni di diplomatici russi, da Berlino a ...