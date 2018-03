Caso Maddie McCann | nuovi fondi per le ricerche della bimba | il governo dice sì

Caso Maddie McCann - i genitori continuano a sperare : chiesti nuovi fondi per le indagini : Caso Maddie McCann, i genitori continuano a sperare: chiesti nuovi fondi per le indagini Scotland Yard ha chiesto nuovi fondi all’Home Office per continuare a indagare sulla scomparsa di Maddie McCann. I genitori della bimba britannica sarebbero comunque pronti a finanziare in modo privato le indagini.Continua a leggere Scotland Yard ha chiesto nuovi fondi all’Home […] L'articolo Caso Maddie McCann, i genitori continuano a ...

“Ecco quanto dovranno pagare”. Svolta inquietante sul Caso di Maddie McCann. I genitori della piccola scomparsa in Portogallo di fronte al dato di fatto : “Questa volta è finita” : Non perdono le speranze i genitori di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel nulla nel 2007 mentre era in vacanza in Portogallo con la famiglia. La famiglia di Madeleine non si è mai arresa ed è sempre decisa a fare luce sulla questione, ma soprattutto non ha mai perso la fiducia di trovare la loro bambina nonostante Scotland Yard abbia dichiarato di dover interrompere le ricerche, visti gli scarsi risultati ottenuti in questi ...