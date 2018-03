Carmen Sandiego | da Netflix arriva il film con Gina Rodriguez

blogo

(Di martedì 27 marzo 2018) "Dov'è?": quanti trentenni, oggi, ricordano ancora la sigla di quel cartone animato (diventato anche quiz per Raidue, con Mauro Serio e Giorgia Trasselli) che ci ha portato in giro per il mondo con il pretesto di una pericolosa caccia alla criminale sempre di rosso vestita? Una sigla che, ora, tornerà ancora più in mente, grazie a, che ha ordinato unlive action con protagonista, appunto,ilEbbene sì:si prepara a viaggiare (o, meglio, scappare) per il mondo, questa volta per, che ha acquistato i diritti per la realizzazione deldalla Houghton Mifflin Harcourt, casa editrice specializzata in libri didattici per ragazzi.prosegui la lettura, dailconpubblicato su TVBlog.it 27 marzo 2018 13:51.