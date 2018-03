Car e bike sharing | lo usa oltre un italiano su quattro

La mobilità condivisa conquista l’Italia - tra Car sharing - bike sharing e Car pooling : Fare a meno della propria auto per affidarsi a servizi che rientrano nella categoria della “sharing mobility” (mobilità condivisa) è qualcosa di impensabile per milioni di persone, ma questo non significa che le reali potenzialità dei servizi di trasporto sostenibili nati negli ultimi anni e approdati anche in Italia non siano stati accolti con entusiasmo da un numero crescente di persone. E’ da tempo che si parla delle enormi ...