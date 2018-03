Captain Marvel | iniziate le riprese del nuovo film Marvel

newsgo

: Ci sarà anche #ClarkGregg , nel ruolo di #PhilCoulson , nel film #CaptainMarvel , le cui riprese sono appena inizia… - _MovieMagazine_ : Ci sarà anche #ClarkGregg , nel ruolo di #PhilCoulson , nel film #CaptainMarvel , le cui riprese sono appena inizia… - tuttocartoni : CAPTAIN MARVEL - SONO UFFICIALMENTE INIZIATE LE RIPRESE DEL NUOVO FILM MARVEL - wwwFILMit : Iniziate le riprese di Captain Marvel, Brie Larson affronterà i nemici dei Guardiani della Galassia… -

(Di martedì 27 marzo 2018) ROMA – Primi ciak ufficiali in California del”. Lesi svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.Scritto e diretto …