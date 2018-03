Capigruppo | FI sceglie Bernini e Gelmini | Il Pd si accorda | Delrio e il renziano Marcucci

Capigruppo : FI sceglie Bernini e Gelmini - Il Pd trova l'accordo : Delrio e Marcucci : Il Pd trova il compromesso sui nomi di Delrio e Marcucci . M5S ha eletto Giulia Grillo capogruppo a Montecitorio mentre al Senato il capogruppo è Danilo Toninelli. Per la Lega Giorgetti e Centinaio. Per Fratelli d'Italia Rampelli e Bertacco; al Misto Fornaro e De Petris

