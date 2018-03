Capigruppo Camera e Senato Delrio e Marcucci Pd | Mariastella Gelmini e Bernini per

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci Capigruppo a Camera e Senato : una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...

Capigruppo - al via nomine Senato-Camera : 16.18 Prime nomine dei Capigruppo al Senato e alla Camera. L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al Senato,Giulia Grillo alla Camera. Per Forza Italia, Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei senatori e Gelmini capogruppo a Montecitorio. Fdi ha nominato Rampelli alla Camera e Bertacco al Senato. Per il Pd, Delrio alla Camera e Marcucci a Palazzo Madama.

Gelmini e Bernini elette Capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato : Anna Maria Bernini, si apprende, è stata eletta presidente del gruppo FI al Senato. Un grande applauso ha sancito la scelta dei Senatori forzisti, riuniti nell'Aula della commissione Difesa.Mariastella Gelmini è stata eletta capogruppo FI alla Camera all'unanimità, riferiscono fonti parlamentari azzurre.

Ipotesi Delrio - Nannicini per i Capigruppo di Camera e Senato : A poche ore dalle assemblee di Camera e Senato convocate per eleggere i capigruppo Pd, è ancora in corso un braccio di ferro nel partito. L'Ipotesi tuttora più probabile è che vengano nominati Andrea Marcucci al Senato e Lorenzo Guerini alla Camera. Ma il reggente Maurizio Martina sta proseguendo in queste ore i colloqui e gli incontri per trovare una sintesi che consenta una scelta unitaria senza andare alla conta. In ...

Al via il vertice dei Capigruppo sulle presidenze di Camera e Senato : È iniziato verso le 20.10 il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. All'incontro, che si svolge nella sala Tatarella, in uso al M5S, ...

Presidenti di Camera e Senato - salta tutto. In corso il vertice dei Capigruppo : Di Maio: "No a Romani, cerchiamo tutti insieme figure di garanzia". Alle 20 riunione dei rappresentanti di tutte le forze politiche negli uffici dei 5 stelle Presidenza della Camera, si fa il nome di ...

Presidenze - Romani ‘spacca’ asse M5s-Centrodestra/ Camera e Senato - riunione tutti Capigruppo : astensione Pd? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? riunione di tutti i capigrupppo alle ore 20(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Capigruppo M5s : a noi presidenza Camera - nessuno ci ha detto no : Roma, 15 mar. , askanews, 'Abbiamo presentato la nostra richiesta di avere la presidenza della Camera, nessuno ci ha detto di no: oggi c'è stata una prima fase di una serie di incontri'. Lo ha ...

Capigruppo M5S incontrano altri partiti : a noi presidenza della Camera. Apertura di Pd e Lega : I Cinque stelle hanno terminato il giro di consultazioni con gli altri partiti sulla presidenza di Camera e Senato e i Capigruppo Toninelli e Grillo pochi minuti fa alla stampa hanno comunicato l'Apertura di Pd e Lega sulla presidenza di montecitorio al movimento..

Forza Italia - la svolta : Capigruppo alla Camera e al Senato scelti dai parlamentari : svolta clamorosa in Forza Italia . Per la prima volta non sarà Silvio Berlusconi a scegliere i capigruppo azzurri alla Camera e al Senato ma a farlo saranno gli stessi parlamentari che si esprimeranno ...