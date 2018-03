: Pd, per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini - eziomauro : Pd, per i capigruppo di Camera e Senato spunta l'ipotesi Delrio-Nanninicini - eziomauro : Presidenze, fumata nera da riunione capigruppo. M5S non accetta di parlare con Berlusconi: 'Il lead… - CybFeed : #News #Capigruppo, al via nomine Senato-Camera -

Primedeiale alla. L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al,Giulia Grillo alla. Per Forza Italia, Anna Maria Bernini è la nuova presidente deiri e Gelmini capogruppo a Montecitorio. Fdi ha nominato Rampelli allae Bertacco al. Per il Pd, Delrio allae Marcucci a Palazzo Madama.(Di martedì 27 marzo 2018)