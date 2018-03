Capelli | il perfetto «wob» o caschetto ondulato

vanityfair

(Di martedì 27 marzo 2018) Sul tappeto rosso degli ultimi Oscar non è certo passata inosservata. E non solo per il suo abito da sogno e quella bellezza magnetica. Margot Robbie ha catalizzato l’attenzione anche per quel suo bob sbarazzino – vero must beauty che ormai da anni riconferma la sua posizione sul podio dei tagli più amati – impreziosito da onde leggere, ampie e ben definite. LEGGI ANCHEOscar 2018, i beauty look «Il look di Margot per la serata degli Oscar si ispira al suo abito, firmato Chanel, decisamente femminile ed elegante. Per questo abbiamo deciso di accorciare il taglio, in modo che la nuova lunghezza regalasse quel tocco di classico e moderno insieme che si abbina perfettamente all’outfit», ha fatto sapere l’hair stylist delle star Bryce Scarlett come riportato da Refinery29. Ma l’attrice non è stata certo l’unica ad aver seguito la scia, anzi l’onda giusta sul red carpet più ...