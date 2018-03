Caos in Sicilia | il governo Musumeci battuto in Aula sul Def

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) Ilva sotto sul Def regionale all'Assembleana. Su 65 deputati presenti inal momento del voto al documento di finanziario, sono stati 32 i voti favorevoli e altrettanti quelli contrari. Il Defr e' tornato in Commissione bilancio. Ulteriore prova di una maggioranza senza numeri. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha sospeso l'dell'Ars per convocare la conferenza dei capigruppo. Nel suo intervento il governatore si era detto pronto a tornare alle urne in assenza di un patto alla luce del sole su riforme e provvedimenti importanti.Il Def regionale torna in commissione Bilancio. Un segnale chiaro quello mandato alcostretto già a congelare la manovra finanziaria prorogando di un mese, fino al 30 aprile, l'esercizio provvisorio che scade il 31 marzo. Il ddl di proroga deve ancora passare al vaglio dell'Ars in un clima pesante ...