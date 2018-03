Camila Cabello | nuova Miss Record della musica | «Ma non sono una popstar»

Camila Cabello e Shawn Mendes tra gli ospiti dei KCA 2018 : come seguire l’evento dall’Italia : Sono stati annunciati gli ospiti dei KCA 2018. La nuova edizione dell'evento di Nickelodeon sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da John Cena, superstar del WWE. I KCA 2018 andranno in scena sabato 24 marzo in California live dal Forum di Inglewood, in Italia potranno essere seguiti in differita venerdì 30 marzo su Sky, sui canali Nickelodeon. Nel nostro Paese, lo show sarà in onda in premiere venerdì 30 marzo alle 20.30 solo su ...

Camila Cabello - il gesto che ha compiuto verso Zara Larsson ti lascerà senza parole : Di talento, di successo e con un cuore grandissimo. Di chi stiamo parlando? Di Camila Cabello naturalmente! via GIPHY Sabato 17 marzo, durante il festival musicale Lollapalooza Chile 2018, la pop star ha compiuto un gesto di grande generosità nei confronti di Zara Larsson. [arc id=”a98ef2e4-ea2c-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Camila ha prestato a Zara alcuni strumenti musicali per permetterle di svolgere il suo show in calendario ...

Camila Cabello : la cantante spiega perché non la sentirai parlare del fidanzato : Lo scorso febbraio, abbiamo saputo che il cuore di Camila Cabello è stato rubato da un sexy dating coach, che si chiama Matthew Hussey. [arc id=”cbf96832-d4f5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La cantante e il fidanzato erano stati fotografati durante una vacanza in Messico, ma l’artista non ha mai confermato o smentito la relazione. Adesso Camila ha spiegato perché non la sentiremo parlare della sua vita sentimentale. Durante ...

Camila Cabello : una ragazza sale sul palco e la spinge mentre sta cantando : Camila Cabello è stata protagonista di uno spiacevole episodio durante il suo concerto a Lollapalooza Chile 2018, svoltosi lo scorso week end. [arc id=”cbf96832-d4f5-11e7-9a25-a4badb20dab5″] mentre la pop star stava cantando davanti a migliaia di fan la sua canzone “Bad Things”, una sconosciuta hater è salita sul palco e l’ha spinta. Camila era incredula, ma nonostante ciò ha continuato ad esibirsi dando prova ...

Camila Cabello difende Taylor Swift : non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T17:40:28+00:00 ROMA – Taylor Swift non è la causa di tutti i mali. A confermarlo è Camila Cabello che ha frenato i rumors secondo cui la cantante l’avrebbe incoraggiata a lasciare le Fifth Harmony e proseguire da solista. “Mi ha infastidito il fatto che la gente dicesse che mi ha incoraggiato a […] L'articolo Camila Cabello difende Taylor Swift: non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony proviene da NewsGo.

Camila Cabello : Taylor Swift non c'entra nulla con la sua scelta di abbandonare le Fifth Harmony : Se non voglio fare una cosa, non la faccio, può anche dirmelo il mondo intero. Sono sempre stata così. Per essere onesti, lei non ha mai avuto niente a che fare con quella decisione " . Chiaro, no? ...

Camila Cabello : Taylor Swift non c’entra nulla con la sua scelta di abbandonare le Fifth Harmony : Camila Cabello ci ha tenuto a smentire personalmente le voci infondate che davano Taylor Swift come la vera responsabile dell’abbandono delle Fifth Harmony. La pop star di “Never Be The Same” ha rilasciato una recente intervista al Sun, nella quale ha spiegato come stanno veramente le cose. “Mi ha dato fastidio il fatto che alcune persone dicessero in giro che [Taylor] mi abbia incoraggiato a fare questa cosa, perché ...

Taylor Swift ha trovato il soprannome più dolce per Camila Cabello : La squad di Taylor Swift è in eterno mutamento, a volte c’è un nuovo membro, a volte c’è qualcuno che se ne va. La squad di Taylor Swift: Ma ci sono anche i punti fermi e uno di questi è Camila Cabello, che prima ancora di essere una BFF della cantante di “Delicate” (hai visto il nuovo video?) era una delle sue fan. Tay Tay ha svelato quale soprannome ha dato a Camila, durante una clip andata in onda ai iHeartRadio ...

Ed Sheeran e Camila Cabello tra i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018 : come seguire l’evento dall’Italia l’11 marzo : Tutti i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018, questa sera in diretta dal Forum di Los Angeles: a condurre la serata di Musica, DJ Khaled e Hailey Baldwin. Domenica 11 marzo a partire dall'1 di notte (ora italiana) sfileranno sul palco degli iHeart Radio Music Awards 2018 moltissimi cantanti del panorama Musicale internazionale: inoltre, verranno anche assegnati premi ad alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra i ...

Camila Cabello : la sua bellezza nel video di 'Never Be The Same' ti lascerà senza fiato : Camila Cabello ha scelto la Giornata internazionale della Donna per regalare al mondo intero il video del suo nuovo singolo "Never Be The Same" . via GIPHY Unica protagonista della clip - diretta da Grant Singer - è Camila: un concentrato della sua bellezza e bravura della ...

Abiti stravaganti nel video di Never Be The Same di Camila Cabello : testo e traduzione del nuovo singolo : Never Be The Same di Camila Cabello è il nuovo brano estratto dall'album di debutto Camila. Dopo il successo di Havana, continua il fortunato percorso di Camila Cabello nel mondo della musica: il nuovo singolo si intitola Never Be The Same, un brano ispirato ad una relazione personale della cantante. Il brano è contenuto nel nuovo e primo album di Camila Cabello, rilasciato lo scorso 12 gennaio a livello mondiale. La cantante statunitense ...

Camila Cabello ha svelato la data di uscita del video di “Never Be The Same” : Giovedì 8 marzo hai un appuntamento molto importante con Camila Cabello. Il giorno della festa delle donne uscirà il video ufficiale del suo nuovo singolo “Never Be The Same”. L’annuncio è stato dato dalla stessa Camila tramite Instagram, dove ha postato tre bellissime locandine. #NeverBeTheSamevideoThursday Un post condiviso da Camila (@Camila_Cabello) in data: Mar 5, 2018 at 5:16 ...

Taylor Swift sceglie Camila Cabello e non solo per aprire i concerti del Reputation World Tour : Taylor Swift ha confermato che il suo Reputation Tour avrà come opening act gli spettacoli di due giovani colleghe, le cantanti Camila Cabello e Charli XCX. I nomi delle due popstar erano stati già annunciati in modo ufficioso da alcune radio americane nei giorni scorsi e i rumors si sono rivelati fondati. Per Victoria Cabello si tratta dell'ennesima consacrazione dopo l'addio ricco di polemiche alle Fifth Harmony e il conseguente successo ...

Camila Cabello : 'OMG' è la sua ottava canzone a superare i 100 milioni di streaming su Spotify : Si tratta dell' ottavo brano della carriera solista di Camila Cabello a raggiungere questa cifra incredibile sulla famosa piattaforma di musica streaming. Sì, hai letto bene: l'ottavo!!! Camila , di ...