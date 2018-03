Camere | ecco tutti i nuovi capigruppo

Camere - presidenti Fico e Casellati. Ecco chi sono| : Si è concretizzata l’intesa tra Movimento 5 Stelle e centrodestra: a Montecitorio è stato eletto Roberto Fico, a Palazzo Madama è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati

Napolitano e Giachetti Presidenti provvisori delle due Camere : ecco perché Video : Questo venerdì 23 marzo si insediano finalmente la #Camera dei Deputati e il #Senato della Repubblica per la XVIII Legislatura della Repubblica Italiana. In attesa dell'accordo tra i vari partiti l'elezione dei due Presidenti delle assemblee parlamentari [Video], al momento dell'insediamento dei due rami del Parlamento e durante tutte le operazioni di voto, essi hanno altrettanti Presidenti provvisori, i cui nomi scaturiscono dai regolamenti ...

“Beccato così per strada”. Renzi - le teleCamere riprendono tutto. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo - ecco cosa fa il dimissionario segretario del Pd : “Questo è stalking!”, esordisce con queste parole Matteo Renzi intercettato da Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il dimissionario segretario del Partito democratico ha deciso di ‘abbandonare’ la politica e tornare a un vecchio amore: il tennis. E così, mentre persistono molti punti interrogati sul governo che nascerà, Matteo Renzi si rilassa riprendendo in mano la ...

“Questo è il re degli scemi”. Il ragazzo che ha fatto impazzire il web : sale in ascensore e - sotto gli occhi delle teleCamere - ecco che combina. Le sue disavventure (comiche) già diventate virali : Rimanere chiusi in ascensore, con i macchinari bloccati che non ci mandano né su né giù e le porte bloccate, è un incubo capace di far mancare l’aria a molti di noi soltanto al pensiero. Immaginate la sensazione di paura mista a imbarazzo che deve aver allora provato questo ragazzo, non troppo educato e per nulla brillante, che non solo si è trovato intrappolato contro la sua volontà, ma aveva anche da poco fatto pipì ...

Politiche - dai gruppi all'elezione dei presidenti delle Camere : ecco cosa succede dal 5 marzo : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati comincerà la maratona politica per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe. 4 marzo . Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà brevissimo, vista la ...

Terminati i lavori strutturali per le installazioni delle teleCamere a Cervia : ecco dove : Di Vittorio , ingresso da SS16 Adriatica, 8, Viale Matteotti , ingresso da Comune di Ravenna vicino a Lido di Savio, 9, Via Ascione , presso parcheggio spettacoli viaggianti, ingresso da SP80 Nullo ...

MWC 2018 ASUS : Ecco il Zenfone 5 Lite con 4 fotoCamere e display 18 : 9 : Al MWC 2018 di Barcellona ASUS rinnoverà la gamma Zenfone ma in rete spunta tutto o quasi del prossimo Zenfone 5 Lite: 4 fotocamere e display 18:9 ASUS MWC18: Zenfone 5 Lite spunta in rete con foto e scheda tecnica Il 27 Febbraio alle ore 19.30, ASUS presenterà a Barcellona la nuova gamma di Zenfone […]

Ma tra Michelle Hunziker e Favino che succede? Là dietro - queste foto… Dopo il sensualissimo ballo sulle note di Despacito - ecco come sono stati pizzicati (lontani dalle teleCamere) i due conduttori del Festival. Questa è una bomba. Gli scatti compromettenti non mentono (e non piaceranno a Trussardi né alla moglie di Pierfrancesco) : Avete visto Sanremo? Quasi sicuramente sì visti i numeri di Questa edizione: era dal 1999 che Sanremo non registrava queste cifre di pubblico e share. Di sicuro – o quasi – c’eravate anche voi, incollati allo schermo a vedere come se la cava Baglioni, come è vestita Michelle, se è spigliata anche all’Ariston come lo è dietro il bancone di Striscia. E se avete visto Sanremo, è quasi certo che avete visto pure il ballo di Michelle e Pierfrancesco ...

“Ecco dove Monte ha preso la droga e le prove”. Isola - la Henger confessa tutto. Non sapeva che ci fossero le teleCamere e così - per la prima volta - Eva si lascia andare completamente con l’inviato di Striscia la Notizia : le nuove rivelazioni choc : Lo scandalo droga all’Isola dei Famosi si allarga. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere Eva Henger quando, dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Max Laudadio l’ha avvicinata in un hotel e si è fatto raccontare i dettagli della storiaccia con protagonisti Francesco Monte e la marijuana che tiene banco da dieci giorni. E mentre l’accusato, anche lui ormai ex naufrago dal ...

Nokia 9 e Nokia 10 : ecco il presunto aspetto delle parti posteriori e delle fotoCamere : Un'immagine proveniente dal continente asiatico ci mostra quello che dovrebbe essere il design delle parti posteriori dei Nokia 9 e 10. Guardiamola insieme L'articolo Nokia 9 e Nokia 10: ecco il presunto aspetto delle parti posteriori e delle fotocamere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.