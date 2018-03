Camera e Senato - nominati i capigruppo : Forza Italia tutta al femminile : Eletti i capigruppo della nuova legislatura . Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei Senatori di Forza Italia . Mariastella Gelmin i è stata invece eletta capogruppo di Forza Italia alla Camera .

I capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato : Forza Italia ha eletto Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, il PD Graziano Delrio, il M5S Giulia Grillo e Danilo Toninelli The post I capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato appeared first on Il Post.

Capigruppo - al via nomine Senato-Camera : 16.18 Prime nomine dei Capigruppo al Senato e alla Camera. L'assemblea del M5S ha eletto per acclamazione Danilo Toninelli al Senato,Giulia Grillo alla Camera. Per Forza Italia, Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei senatori e Gelmini capogruppo a Montecitorio. Fdi ha nominato Rampelli alla Camera e Bertacco al Senato. Per il Pd, Delrio alla Camera e Marcucci a Palazzo Madama.

