Camera e Senato | il rifugio del Misto Che è già affollato

Camera e Senato : fermeranno l'ira dei mercati? : I dazi rappresentano una minaccia al percorso di crescita intrapreso dall'economia mondiale che ha consentito anche all'Italia di lasciare la crisi alle spalle. I progressi si sono visti sui dati ...

È Salvini il favorito al ruolo di Premier dopo i presidenti di Camera e Senato? Video : dopo la prima fase successiva alle elezioni dello scorso 4 marzo, quella relativa alle presidenze di Camera e Senato, il gioco della politica inizia a farsi serio e concreto. Le trattative per la convergenza su Roberto Fico ed Elisabetta Casellati [Video], eletti rispettivamente a capo della Camera e del Senato, per gli osservatori politici portano ad una strada ben delineata per il futuro governo. Nonostante le parole di pretattica dei due ...

L’elezione dei presidenti di Camera e Senato nella rassegna stampa di oggi : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali principali. Ieri si è compiuto il primo atto della nascita della XVIII legislatura con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il napoletano Roberto Fico del M5S succede a Laura Boldrini alla presidenza di Montecitorio e la veneziana in quota Forza […] L'articolo L’elezione dei presidenti di Camera e Senato nella ...

Che bel mestiere fare i parlamentari : ecco quanto guadagnano gli eletti a Camera e Senato : quanto guadagnano i parlament ari. Non c'è solo l'indennità parlamentare nelle voci che costituiscono le retribuzioni di Senatori e deputati. Per svolgere il loro incarico, gli inquilini di Palazzo ...

FICO ALLA Camera - ALBERTI CASELLATI AL SENATO/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5s contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Camera e Senato - vincono M5S e Lega. Il duello ora è su Palazzo Chigi. Di Maio : no ministri di Fi : A quel punto perché Salvini dovrebbe dare l'ok a un governo con Di Maio premier? 'Perché gli offriremmo ministeri di peso, tra Economia o Sviluppo economico, Interno, Difesa. E lui avrebbe anche il ...

Notizie del giorno : March for our lives - Presidenti di Camera e Senato : Notizie del giorno. A Washington più di un milione di manifestanti hanno partecipato alla “March for our lives”. Si è conclusa positivamente con l’elezione dei Presidenti di Camera... L'articolo Notizie del giorno: March for our lives, Presidenti di Camera e Senato proviene da Roma Daily News.

Eletti presidenti di Camera e Senato. Di Maio : governo? Aperti a tutti - : Il leader M5S, dopo l'elezione di Casellati e Fico, è disponibile a un confronto con tutti "purché dialogo e confronto restino incentrati sulle priorità dei cittadini". E ancora: "Salvini è stato di ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Come ha reagito Berlusconi all'accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [VIDEO] : Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia . Quest'ultima era la ...

