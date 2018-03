Camera ardente Frizzi | Vincenzo in fila dalle 6 | ' Non era un vip | ma uno di noi'

Fabrizio Frizzi - Camera ardente alla Rai/ Viale Mazzini - ultime notizie : folla in coda - “un uomo semplice” : Fabrizio Frizzi è morto per un'emorragia cerebrale: l'addio al conduttore gentile, oggi camera ardente in Rai a Viale Mazzini. Roma, code fin dalle 6: domani i funerali in Piazza del Popolo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - lunghe code per l’ultimo saluto alla Camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini a Roma : lunghe code, nella sede Rai di viale Mazzini, dove è stata allestita la camera ardente per Fabrizio Frizzi, morto per emorragia cerebrale a 60 anni. Moltissime persone si sono recate a rendergli l’ultimo saluto. In tanti, tra ieri e oggi, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del conduttore, tra cui Giancarlo Magalli. “Mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così ...

Camera ardente Frizzi - Vincenzo è arrivato per primo alle 6 : 'Non era un vip - ma uno di noi' : È arrivato per primo, alle 6, con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: Vincenzo Pellegrini , 48 anni, è giunto prestissimo in viale Mazzini dove è ospitata ...

Fabrizi Frizzi - una folla commossa di persone alla Camera ardente : Si è formata ben prima della apertura un lunga fila di persone che pazientemente si è posta in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo scomparso il 26 marzo a 60 anni a Roma. Così quando alle 10,00 i cancelli di viale Mazzini si sono aperti c’erano in attesa centinaia di persone. L’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare ...

