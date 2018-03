Camera ardente Frizzi | Vincenzo è arrivato per primo alle 6 | ' Non era un vip | ma uno di

Tutti in coda per l'addio a Fabrizio Frizzi : aperta la Camera ardente :

Fabrizi Frizzi - una folla commossa di persone alla Camera ardente : Si è formata ben prima della apertura un lunga fila di persone che pazientemente si è posta in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo scomparso il 26 marzo a 60 anni a Roma. Così quando alle 10,00 i cancelli di viale Mazzini si sono aperti c'erano in attesa centinaia di persone. L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare ...

Fabrizio Frizzi : Camera ardente a Viale Mazzini. I Fatti Vostri dedica un'intera puntata al conduttore : Fabrizio Frizzi Non si attenuano il senso di smarrimento ed il cordoglio per la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Oggi nella sede Rai di Viale Mazzini, dalle ore 10 alle ore 18, sarà allestita la camera ardente per quanti vorranno dare l'ultimo saluto all'amatissimo presentatore. E in tv, dopo le doverose variazioni di palinsesto predisposte ieri dal servizio pubblico in segno di lutto, spetterà ai colleghi il doloroso compito ...

Fabrizio Frizzi - amici e fan in coda alla Camera ardente in Rai : I funerali verranno celebrati domani alle 12 in piazza del Popolo IL RICORDO Quell'innata gentilezza d'animo - di P.DEGLI ANTONI Frizzi, il racconto di Valeria: "Mi donò il midollo quando avevo 11 ...

