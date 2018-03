Cambridge Analytica | è vero | Facebook ci spia E noi siamo d’accordo

Tim Cook sul caso Facebook Cambridge Analytica : 'I Governi devono dettare le regole' : ...che questa vicenda sia la conferma di quanto sia necessario l'intervento da parte dei Governi per tutelare la sicurezza e il corretto utilizzo dei dati personali degli utenti di tutto il mondo. 'La ...

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : ... ha detto la gola profonda con i capelli rossi e l'orecchino al naso, reso famoso dal New York Times e il Guardian, i due quotidiani che insieme all'Observer sabato 17 marzo hanno rivelato al mondo ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : "L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia". Parola di Christopher Wylie, il 'whistleblower' dello scandalo Facebook che in un’intervista concessa a Repubblica conferma quello che Agi ha scritto sin dal primo giorno dello scandalo CA. Esiste un partito italiano con cui la società di Alexander Nix e Steve Bannon ha collaborato. “Ho ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

AGCOM chiede chiarimenti a Facebook in merito alla vicenda Cambridge Analytica : In seguito alla vicenda Cambridge Analytica, legata all'utilizzo dei dati utente di Facebook, l'AGCOM ha inviato una richiesta di informazioni in merito all'utilizzo dei dati per finalità di comunicazione politica. L'articolo AGCOM chiede chiarimenti a Facebook in merito alla vicenda Cambridge Analytica proviene da TuttoAndroid.

Mark Zuckerberg sarà ascoltato anche al Senato dopo lo scandalo di Cambridge Analytica : anche la Commissione Commercio del Senato Usa, dopo quella della Camera dei Rappresentanti, ha annunciato che convocherà il ceo di Facebook Mark Zuckerberg per testimoniare dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la società che ha ottenuto impropriamente dati su 50 milioni di utenti di Fb e che è stata usata da Trump durante le presidenziali."Crediamo che la testimonianza di Zuckerberg sia necessaria per ottenere una ...

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Facebook. India : governo 'interroga' Cambridge Analytica - InfoOggi.it : Lo scandalo Facebook ha scatenato polemiche ed una battaglia politica fra i due principali partiti Indiani, il governativo Bjp del premier Narendra Modi e l'oppositore Congresso di Sonia e Rahul ...

Cambridge Analytica e la settimana che ha cambiato la storia dei social : Afp Cambridge Analytica La timida risposta di Zuckerberg Il fondatore del social media più diffuso del mondo resiste nel suo silenzio per alcuni giorni. Poi, sotto la pressione degli eventi e le ...

Perquisita Cambridge Analytica : Londra, 23 mar. , AdnKronos/dpa, Perquisiti gli uffici londinesi di Cambridge Analytica. Diciotto agenti incaricati dall'authority britannica per la sicurezza dei dati, riporta la Bbc, sono al lavoro ...

Londra - via libera a perquisizione della sede di Cambridge Analytica : Via libera alla perquisizione della sede londinese di Cambridge Analytica , CA, , la società di consulenza politica, sospettata d'aver usato a scopo di propaganda dati di 50 milioni di utenti di ...

Facebook : ex di Cambridge Analytica svela ruolo su Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...