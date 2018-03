caffeinamagazine

: Xucun calmati calmati calmati calmati - holdmeidols : Xucun calmati calmati calmati calmati -

(Di martedì 27 marzo 2018) Ormai siamo in dirittura d’arrivo e all’deiiniziano seriamente ad affilare le lame. Ormai ilsmo è alle stelle: la fatica, le condizioni di vita, la scarsezza di cibo e la tensione della gara hanno fatto letteralmente esplodere il ‘gigante buono’. Amaurys Perez è sbottato. L’ex pallanuotista era uscito per un’esplorazione e al suo ritorno ha mostrato chiari segni di insofferenza nei riguardi di Francesca Cipriani e Simone Barbato. Il problema è nell’inefficienza dei dueche, dopo aver cucinato, non hanno pulito la pentola in cui avevano cotto il riso lasciandola, per di più, sulla brace. La Cipry ha cercato di giustificarsi alla meno peggio e già lì la pazienza dello sportiva è stata messa a dura prova. Poi è stata la volta dell’ex mimo di Avanti un Altro che ha proprio fatto uscire fuori dai gangheri Perez. Si è così into che gli ...