Calciomercato Torino | Belotti via? Il Milan c' è

Calciomercato Torino - occorrono acquisti coerenti e di qualità : Torino - Se adesso è sovrana l'arte dell'arrangiarsi, tra qualche mese non sarà più così. Certo, sempre che aprendo l'analisi arrivi innanzitutto un centrale difensivo di primo livello. E, aspetto ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Calciomercato Torino - ecco perchè è possibile il ritorno di Glik : le ultime : Calciomercato Torino, SI PROVA IL ritorno DI Glik – Altra stagione deludente per il Torino, i granata devono rimandare ancora la possibilità di poter lottare per l’Europa. Per questo motivo l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima stagione, si pensa al mercato. Si proverà a blindare la difesa, in porta confermato Sirigu, la grande sorpresa è stato N’Koulou, davvero grande protagonista. Mazzarri ...

Calciomercato Torino - Milinkovic-Savic andrà convinto : Torino - La permanenza di Sirigu , a questo punto conclamata a meno di colpi di scena che apparterrebbero per l'appunto alla sfera dei fulmini a ciel sereno, illumina lo scenario, ma porta ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

Calciomercato Torino - si lavora al clamoroso ritorno di Glik : Calciomercato Torino, PAZZA IDEA Glik – Ormai nessun obiettivo per il Torino fino al termine della stagione, l’arrivo di Mazzarri aveva portato un cambio di passo ma solo per le prime giornate, poi risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra in classifica. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata possono riportare in Italia Muriel : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento negativa per il Torino, in particolar modo ultime partite veramente deludenti. L’arrivo di Walter Mazzarri ha portato ad un importante cambio di passo però solo iniziale, poi diverse sconfitte. Ormai la squadra non ha alcun obiettivo fino al termine della stagione e per questo motivo il presidente Cairo sta già studiando le mosse in vista della prossima stagione. Un reparto che subirà ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Spal? In tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le squadre non vogliono farsi trovare impreparate e sembrano pronte ad anticipare i tempi, in particolar modo al lavoro Torino e Spal. La squadra granata sta disputando una stagione deludente, l’arrivo in panchina del tecnico Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Il presidente Cairo è dunque al lavoro per preparare la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Spal, secondo ...

Torino - Mazzarri svela in conferenza : il Calciomercato - Ljajic e Belotti : Missione riscatto per il Torino, i granata in campo contro la Fiorentina, ecco le parole di Mazzarri in conferenza stampa: “Insidiosa e ostica, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere bravi ad arginarli, evitando i loro contropiedi. Magari giocando come nel primo tempo contro la Roma. Io e il mio staff stiamo cercando di dare una mentalità, far crescere la squadra, cercando di lavorarci. Noi lo abbiamo fatto: a volte si è visto in ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di Calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - inserimento di Sampdoria e Torino per Politano : Calciomercato, Sampdoria e Torino tentano il colpo. La squadra blucerchiata sta disputando una stagione positiva e sta lottando per l’Europa League, situazione diversa invece per i granata che stanno deludendo dopo un buon inizio con Mazzarri in panchina. Si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione per entrambe è rinforzare l’attacco. Nel mirino è finito l’attaccante del Sassuolo Politano, continuano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - proposto uno scambio al Torino : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero è reduce dal successo nel recupero di campionato contro l’Atalanta, pass anche per i quarti di finale di Champions League ed adesso si attende l’avversario dal sorteggio di domani. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta pensando alla prossima stagione ed al mercato, contatti con il Torino, anche in passato le due società ...

Calciomercato Torino - individuato il dopo-Belotti : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino non sta disputando una stagione entusiasmante, gli obiettivi ad inizio stagione erano ben diversi, almeno quello di lottare per la qualificazione in Europa League. Almeno all’inizio il ribaltone in panchina con l’arrivo dell’allenatore Walter Mazzarri aveva portato alla svolta, poi due sconfitte consecutive che hanno tolto un pò di entusiasmo, adesso difficile match contro la Roma di Di ...

Calciomercato Torino - Belotti via al termine della stagione : la (nuova) pazza idea del Milan : Calciomercato Torino – La stagione fino al momento del Torino può essere considerata deludente, prima l’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Walter Mazzarri, il cambio in panchina aveva portato almeno inizialmente i primi frutti, adesso ancora risultati negativo in particolar modo non è andato giù il ko contro il Verona. A tenere banco è già quindi la prossima stagione, in particolar modo si pensa al mercato. Potrebbero essere ...