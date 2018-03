Calciomercato Sampdoria | voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Genoa e Sampdoria su Coronado : Calciomercato, Genoa e Sampdoria provano a muoversi in anticipo sul mercato. In stagione diversi calciatori si stanno mettendo in mostra ma in particolare uno nel campionato cadetto: stiamo parlando di Coronado che con grandi prestazioni sta trascinando il Palermo verso l’obiettivo Serie A. Il brasiliano è stato grande protagonista nel successo contro il Carpi e ha attirato le attenzioni dei club di Serie A, in particolar modo secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi su Sandro : Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sono reduci dalla batosta contro l’Inter, ultime partite veramente deludenti per la squadra del tecnico Giampaolo. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, in particolar modo un reparto che potrebbe subire grandi cambiamenti è il centrocampo, in entrata ed in uscita. Tante richieste per i big Torreira e Praet, si sta cercando un calciatore di esperienze. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di Calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - inserimento di Sampdoria e Torino per Politano : Calciomercato, Sampdoria e Torino tentano il colpo. La squadra blucerchiata sta disputando una stagione positiva e sta lottando per l’Europa League, situazione diversa invece per i granata che stanno deludendo dopo un buon inizio con Mazzarri in panchina. Si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione per entrambe è rinforzare l’attacco. Nel mirino è finito l’attaccante del Sassuolo Politano, continuano ...

Calciomercato Sampdoria - Barreto rinnova fino al 2019 : GENOVA - Edgar Barreto ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria . A comunicarlo è il club blucerchiato in una nota ufficiale: il paraguiano, il cui accordo scadeva nel 2018, ha prolungato di una ...

Calciomercato - Sampdoria e Fiorentina su Ferreyra dello Shakhtar : GENOVA - In estate si preannuncia una fuga dallo Shakhtar . Il più ambito è Bernard , sempre più vicino all' Inter , ma ci sono anche altri talenti che interessano alle squadre italiane. Uno è Taison ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi sul Papu Gomez : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione importante, la squadra di Giampaolo in lotta per l’Europa League, prossime gare fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, movimento in attacco, si cerca una spalla di Duvan Zapata. Un obiettivo è sicuramente Eder ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Inter-Sampdoria : Calciomercato, Inter e Sampdoria lavorano ad una maxi operazione. il club blucerchiato sta disputando una stagione ottima, i nerazzurri sono invece in grande calo e rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Si pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di muoversi sul mercato, l’Inter guarda con attenzione in casa Sampdoria ed in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Praet, autore fino al momento di ...

Calciomercato Napoli - accordo per Torreira della Sampdoria : dettagli e cifre : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è reduce dal passo falso nella gara contro la Roma ed adesso si prepara per un altro big match contro l’Inter. Inizia un periodo fondamentale per gli azzurri che sono pronti a contrastare la Juventus per la vittoria del titolo ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al reparto di centrocampo. Si profila ...

Calciomercato Sampdoria - ecco cosa ha in mente il club per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – Campionato importante per la Sampdoria, il club blucerchiato è reduce dal successo casalingo contro l’Udinese ed adesso si prepara per la difficile trasferta contro l’Atalanta, la squadra di Giampaolo ha intenzione di mettere pressione anche alle squadre in lotta per la Champions League. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione, si stanno valutando le mosse per l’attacco. Un punto ...

Calciomercato Sampdoria : ecco i nuovi Praet e Schick : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria negli ultimi anni ci ha abituati a colpi ad effetto degni di nota. Il club ligure ha portato alla corte di Giampaolo alcuni giovani acerbi, resi grandi campioni dal tecnico doriano capace di tramutare il talento puro in calciatori a tutto tondo. Nelle scorse annate abbiamo potuto apprezzare esempi quali Praet, Linetty, Torreira e Schick, mentre in questa stagione pian piano sta venendo fuori anche ...

Calciomercato Sampdoria - tra rinnovi - cessioni e possibili addii : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Sampdoria – Nonostante l’ultima sconfitta nella gara di campionato contro il Milan, la stagione della Sampdoria continua ad essere molto importante, la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara contro l’Udinese di mister Oddo. A tenere banco è anche il mercato ed il futuro, nelle ultime ore ufficializzato il trasferimento di Dodo al Santos. Il club blucerchiato sta inoltre lavorando per blindare Barreto, ...

Calciomercato Sampdoria - si attende l’annuncio di Dodò al Santos : i dettagli economici : La Sampdoria ha perso lo scontro dal profumo di Europa contro il Milan. I blucerchiati sono quindi stati raggiunti al sesto posto proprio dalla compagine rossonera ma già dal prossimo impegno, contro l’Udinese, la squadra di Giampaolo proverà a tornare al successo per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Nel frattempo è tutto fatto per il passaggio di Dodò al Santos. Il terzino ex Inter e Roma nel fine settimana è sbarcato in ...