Per l'pareggio in extremis a: con l'Inghilterra finisce 1-1. Comunque vada dopo il 20 maggio, per Di Biagio un elemento di soddisfazione. La difesa inglese regala due chance a Immobile nei primi 2',ma l'attaccante della Lazio non è reattivo; lo stesso Immobile fallisce di testa al 16'. Poi si svegliano gli inglesi: Vardy impegna Donnarumma (24') poi va a segno (26') imbeccato da un'astuta punizione di Lingard. Nella ripresa sussulto finale: rigore col Var per un fallo di Tarkowski su Chiesa (87'), Insigne trasforma.(Di martedì 27 marzo 2018)