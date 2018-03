: Antonio Donnarumma alla presentazione del torneo under 14 'Junior TIM Cup - Il calcio negli oratori', promosso da L… - acmilan : Antonio Donnarumma alla presentazione del torneo under 14 'Junior TIM Cup - Il calcio negli oratori', promosso da L… - SerieA_TIM : I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, @TIM_Official e… - zazzatweet : Immagine semplice ma ugualmente potente: i ragazzi della Nazionale Under 18, in visita privata alla mostra Il Mito… -

Un successo che aumenta l'autostima l' 1-0 dell'21 sui coetanei dellain amichevole a Novi Sad. Per i ragazzi di Evani bel test contro una squadra a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Europei 2019 che disputeranno nel nostro Paese. Soffrono in avvio gli azzurrini.Ma dopo una fase di assestamento pungono in ripartenza con Mandragora, Barella e Vido Il portiere Audero viene chiamato in causa da un tiro di Pantic.Nella ripresa, Vido sblocca al 51' con un tiro dal limite su respinta di un difensore.(Di martedì 27 marzo 2018)