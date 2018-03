Calcio | rivoluzione per la Champions League 2019 | cambiano gli orari delle partite! Tutto

Brasile '58 : la rivoluzione poetica e abbagliante del Calcio : Nel 1958 il Brasile, cancellando, così, la delusione del Maracanã di dieci anni prima, una vera e propria "tragedia" popolare, conquistò in Svezia, contro i padroni di casa, la sua prima Coppa del Mondo, che ancora si chiamava Rimet.L'Italia, come accadrà in Russia per la seconda volta, non prese parte alla competizione, eliminata dall'Irlanda del Nord. Il successo della Seleção rappresentò la ...

Calciomercato Bologna - in arrivo una rivoluzione incredibile : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo salvezza è però alla portata, la dirigenza si aspettava qualcosa in più. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione, prevista una rivoluzione incredibile. A partire dalla panchina con il possibile addio di Donadoni, come riportato in precedenza da CalcioWeb, il nome in pole come possibile sostituto è quello di Nicola. Cambiamenti ...

Calcio italiano : anno zero. Rivoluzione in 5 tappe. In campo per ripartire : Ciò significa che la Lega dovrà funzionare come una vera azienda, con un alto tasso di managerialità, più risorse umane e uffici in giro per il mondo. Attenzione, infine, alla governance dei club. ...

Calcio - rivoluzione Serie A : i diritti tv al colosso spagnolo Mediapro : Nulla osta dell'antitrust all'assegnazione dei diritti televisivi del Campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore dell'intermediario Mediapro come deliberato il 7 febbraio...

Dal Calcio al ciclismo - la Milano-Sanremo scopre il VAR : importante rivoluzione nel mondo delle due ruote : Intanto occhi apertissimi sabato 17 marzo per un appuntamento imperdibile: la Milano-Sanremo, che introdurrà un'importantissima novità nel mondo del ciclismo, il VAR. Proprio così: un giudice dell'...

Calciomercato - valzer di attaccanti tra le medie-piccole : incredibile rivoluzione! : Calciomercato, IL valzer DI attaccanti TRA LE medie-piccole – La stagione del campionato di Serie A è entrata nella fase decisiva ma il pensiero delle squadre è già rivolto alla prossima stagione, in particolar modo si preannuncia una sessione estiva caldissima di Calciomercato con tanti attaccanti pronti a cambiare maglia. L’Udinese prova ad anticipare i tempi, contatti con il Palermo per l’attaccante Nestorovski, può ...

Calciomercato Milan - rivoluzione in arrivo? Possibili tre cessioni eccellenti Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo, il #Milan potrebbe fare una vera e propria rivoluzione, con la cessione di tre top player. Uno dei calciatori che potrebbe decidere di lasciare il club rossonero è Gianluigi Donnarumma; su di lui ci sono alcuni top club europei, come Manchester United, Manchester City, Barcellona, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul ...

Calcio - UFFICIALE : rivoluzione storica - il VAR sarà utilizzato ai Mondiali 2018! : Il Var sarà ai Mondiali 2018 di Calcio. storica decisione presa dall’assemblea dell’Ifab, l’organo che governa e sviluppa le regole del gioco. L’operato del Video Assistar Referee è stato ritenuto positivo e dunque vedremo la moviola in campo durante la prossima rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Il Var verrà utilizzato per le stesse casistiche per cui viene adoperato in Italia: gol/non ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Infantino - pronta la rivoluzione del Calciomercato : 'Ecco come cambierà' : ... che, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, ha spiegato le sue idee per far sì che nel prossimo futuro "Venga garantita l'integrità del mondo del calcio e che ci siano maggiore ...

Rivoluzione Infantino : 'Addio al Calciomercato di gennaio' : ...lui stesso al quotidiano sportivo francese 'L'Equipe'precisando che il suo piano prevede 'undici punti indispensabili' che devono essere analizzati 'affinché venga garantita l'integrità del mondo del ...

Calciomercato Inter - a giugno via alla rivoluzione : quattro nomi per rinascere - ma serve la Champions! : Calciomercato Inter – L’Inter è attesa dalla trasferta insidiosa a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è quello di ritrovare la continuità perduta dando seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Spalletti dovrà fare i conti con le possibili assenze di Icardi e Perisic, che comunque proveranno fino alla fine ad essere a disposizione. I tre punti sono quasi d’obbligo per i nerazzurri ...

Rivoluzione Infantino : "cambio il Calciomercato in Italia - ecco le 11 nuove regole sui trasferimenti" : In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , il presidente della FIFA Infantino svela di aver presentato un piano con ben 11 nuove proposta per regolamentare i trasferimenti. Dalla ...

Calcio - i possibili convocati di Di Biagio per le amichevoli dell’Italia con Argentina e Inghilterra. Sarà rivoluzione? : L’Italia tornerà in campo a fine marzo per disputare due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra. La nostra Nazionale, reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali, ripartirà da due test probanti con l’obiettivo di rialzarsi prontamente. Gli azzurri saranno guidati da Gigi Di Biagio, CT ad interim dell’Italia in attesa del nome di peso che ci guiderà dall’estate. L’attuale ...