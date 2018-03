Calcio | grandi novità per la Champions League 2019 | aggiunta la quarta sostituzione

Calciomercato Milan - la squadra 2018/2019 : 4 grandi colpi - come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

Genova - in un libro 3 grandi presidenti di Calcio colpiti dalle leggi razziali : Genova - Un libro per ricordare tre grandi presidenti di calcio che, in quanto ebrei, sono scomparsi dalla memoria in seguito alle leggi razziali del 1938. Lo ha scritto Adam Smulevich che ha ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

Dalla Lazio all’Ajax : c’è futuro per le grandi decadute del Calcio europeo? : Sorpassate dalle élite super-ricche del calcio, le squadre che un tempo erano tra le più forti in Europa stanno cambiando funzione. Ma il fascino emotivo che esercitano è forte come sempre...

Calciomercato Genoa - Ballardini su Pellegri : «Farà grandi cose» : GENOVA - Pietro Pellegri è il tema centrale in casa Genoa . Tutto il mondo pallonaro sta parlando della cessione del baby attaccante al Monaco . "H a enormi potenzialità. È molto giovane e deve stare sereno e allenarsi bene. È destinato a fare una grande carriera. C 'è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Il fair play finanziario nel Calcio favorisce o no i grandi club? : Sky Sport Fabio Caressa Il divario tra top club e altri club Il dato corretto da cui parte Caressa è l'aumento del gap tra i cosiddetti 'top club', cioè i 20 o 30 - a seconda delle classifiche - che ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA : botti in arrivo e grandi colpi all’orizzonte : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, martedì 23 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 18 gennaio in diretta : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 18 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra diretta LIVE testuale. Le trattative di ieri (17 gennaio) (foto pagina Facebook AS Roma) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - si muovono le big : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato : 'c'è chi dice no' - i grandi rifiuti del passato : 25 anni d'amore incondizionati, un addio, lo scorso maggio, che ha fatto il giro del mondo perché Totti ha rappresentato la fedeltà assoluta verso un'unica maglia. Eppure le cose potevano andare ...