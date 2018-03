Calcio | gli azzurri a Wembley pensando al futuro

Calcio - a Quagliarella e Pellegri il premio Giovanni Gambaro : All'evento hanno partecipato anche la consigliera regionale Lilli Lauro , il consigliere delegato allo sport del comune di Genova Stefano Anzalone , il presidente del Coni Antonio Micillo e la stella ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Stefano Mammarella eroico - Fabricio Calderolli bomber di razza : L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi Italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale Italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, ...

Calcio - i precedenti tra Italia e Inghilterra : dai Leoni di Highbury ai trionfi a Wembley - dal rigore di Schillaci al cucchiaio di Pirlo. Quanti dolci ricordi per gli azzurri… : Una classica del Calcio mondiale. Italia e Inghilterra si sfideranno domani per la 27^ volta nella loro storia, aggiungendo un altro capitolo ad una saga che pone le sue radici ben 85 anni fa, nel 1933. I precedenti sono favorevoli agli azzurri, che vantano 10 vittorie contro gli inglesi a fronte di 8 pareggi e 8 sconfitte. Su otto sfide ufficiali, tra l’altro, sono ben 5 le vittorie dell’Italia, con una sola sconfitta e due pareggi, ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “Dobbiamo migliorare - cambierò 3 o 4 giocatori. Domani gioca Donnarumma” : La tournée in Inghilterra si chiude Domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da alcune certezze e ...

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Calciomercato - Lopez sicuro : «Barella crescerà nel Cagliari» : CAGLIARI - La stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel Cagliari , non è passata inosservata ai piani alti. Parlano chiaro le 25 presenze e i 5 gol in campionato. Diego Lopez, a ...

Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Calcio - l’Italia pronta a organizzare gli Europei 2028? L’Italia per rilanciare il movimento : La Repubblica oggi ha riportato la notizia riguardante il desiderio dell’Italia di ospitare gli Europei 2028. L’organizzazione della rassegna continentale rappresenterebbe l’occasione per rilanciare il movimento, ko dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La candidatura era già nei piani di Tavecchio ma è stata confermata anche da Michele Uva e sembra non dispiacere, così riporta Repubblica, a Giovanni Malagò. Certo, ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

Batman contro Superman : le maglie da Calcio della 'Justice League' : Immaginate un campionato composto da squadre capitanate dai più celebri supereroi dei fumetti. Che maglie indosserebbero i Metropolis Supermen di Clark Kent o i Gotham City Bats? Ci ha pensato il ...

Il Belpaese ha come obiettivo quello di ospitare la manifestazione per rilanciare il movimento calcistico e per rinnovare e migliorare le strutture.

“Morto in campo”. Calcio sotto choc. Si è accasciato a terra sotto gli occhi dei compagni di squadra disperati. Inutile ogni tentativo di salvarlo : Ancora lacrime. Ancora facce disperate. Ancora una morte in campo. Per il mondo del pallone è un momento nero. Tre settimane fa Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera di albergo di Udine, ora questa nuova tragedia avvenuta sotto gli occhi di compagni e tifosi e sulla quale dovrà fare piena luce la magistratura. Succede in CroziaBruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la ...