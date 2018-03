Calcio a 5 | Mammarella è tornato al top

Calcio a 5 - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Stefano Mammarella eroico - Fabricio Calderolli bomber di razza : L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi Italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale Italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Veniamo alla cronaca della partita. In avvio le due squadre sono contratte e gli errori si susseguono . La prima occasione è per Ramon, che sbatte contro la diga eretta da Mammarella . Sul fronte ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua&Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Acqua&Sapone Unigross in trionfo. Gli abruzzesi vincono in rimonta la finale della Coppa Italia 2018, superando 3-1 la Luparense con le reti di Lukaian, Calderolli e Murilo e confermando la loro straordinaria competitività ai vertici nazionali del Calcio a 5. Per l’Acqua&Sapone si tratta della seconda vittoria del trofeo, dopo il successo nel 2014, quando sconfissero in finale la Lazio grazie alle giocate del portoghese Fernando ...

