Buffon-Donnarumma | quando Gigi era Gigio | 19enni a confronto

Bonucci : 'Donnarumma non pensi a Buffon. Alla Juve anni bellissimi' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Inghilterra-Italia - Di Biagio sceglie il futuro : dentro Donnarumma - fuori Buffon. Centrocampo ricco di novità… : Inghilterra-Italia, DI Biagio- Tutto pronto per il match di domani sera tra Inghilterra-Italia, seconda amichevole della Nazionale targata Luigi Di Biagio. In vista della sfida di domani sera al Wembley, il tecnico azzurro è pronto ad affidarsi ai giovani e ai giocatori che potenzialmente potrebbero e dovrebbero rappresentare il futuro azzurro. fuori BUFFON, dentro Donnarumma… […] L'articolo Inghilterra-Italia, Di Biagio sceglie il ...

Di Biagio prepara un'altra Italia. Perin scalza Donnarumma come vice Buffon? : Verso Inghilterra-Italia, punto Clari Può essere solo la presenza in un'amichevole, o invece potrebbe diventare il primo passo verso l'assegnazione dell'eredità di Gigi Buffon: martedì contro l'...

Raiola/ La difesa di Donnarumma e Balotelli - l'attacco a Buffon : e se Mino non avesse torto? : Raiola, la difesa di Donnarumma e Balotelli, l'attacco a Buffon: e se Mino non avesse torto? Il noto procuratore si è schierato a fianco dei suoi assistiti, puntando il dito contro l’Italia(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Mino Raiola scatenato : “la Nazionale fa schifo” - bordate contro Buffon - le novità su Donnarumma e Reina : Mino Raiola senza peli sulla lingua, importanti dichiarazioni dell’agente a ‘Tutti Convocati’, indicazioni interessanti su Donnarumma e Reina: “Dispiaciuti per mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole arrivare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? Abbiamo una Nazionale ...

Juventus - Buffon 'Non smetterei mai di giocare. Donnarumma il mio erede' : ROMA - 'Smettere o continuare? La verità è che un giocatore non smetterebbe mai di giocare': In un'intervista concessa a Maurizio Costanzo, che andrà in onda giovedì in seconda serata su Canale 5, ...

Buffon : "Volevo chiudere col Mondiale. Donnarumma mio erede - ma io potrei..." : Gigi Buffon, 40 anni. Afp Dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale al ritiro annunciato. Gigi Buffon si racconta a Maurizio Costanzo , l'intervista andrà in onda domani sera su Canale ...

Spal - Meret : 'Buffon è storia. Portieri dell'Italia ai prossimi Europei? Donnarumma - Perin e...' : Intervistato da Sky Sport , il portiere della Spal Alex Meret ha parlato del suo esordio in Serie A contro l'Inter e delle sue aspettative: 'Debuttare in contemporanea con il quarantesimo compleanno di Buffon? Una bella ...