Buffon? Avrei voluto sapere da lui che era finita I figli rimangono la

(Di martedì 27 marzo 2018) In occasione del suo quarantesimo compleanno, Alena Seredova si confessa in un'intervista a cuore aperto al settimanale Chi. Nell'intervista, in edicola da mercoledì 28 marzo, la showgirl parla anche dell'addio apreferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino.La Seredova prosegue cogliendo il lato positivo della tormentata vicenda.Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c'era per entrambi. La maturità aiuta a capire che, nella vita, è facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore.Dal 2014, la Seredova è legata al manager Alessandro Nasi, un rapporto maturo e ...