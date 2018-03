Brindisi Sequestrate 14mila bottiglie di prosecco bulgaro

Tredicimila bottiglie di prosecco bulgaro con etichetta 'Whine of Italy' sequestrate a Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di ... : Sulle etichette era indicata la dicitura "Vino prodotto in Italia", ma in realtà la ditta produttrice ha chiarito che tutta la merce era stata prodotta in Bulgaria: 13.812 bottiglie , da 0,75 lt, di ...