Brasile | record di turisti | 6 5 milioni nel 2017

meteoweb.eu

: Estou assistindo o programa Ballando con le stelle pela Rai 1 No Brasil tem cópia na Globo e na Record. Sto vedend… - giovanidiluca13 : Estou assistindo o programa Ballando con le stelle pela Rai 1 No Brasil tem cópia na Globo e na Record. Sto vedend… - giovannisarubbi : #Russia: Putin vince elezioni con il 76,6%, è record #cina #brics #brasile #india #sudafrica -

(Di martedì 27 marzo 2018) Ilnelè stato visitato da 6,5di, facendo registrare un aumento di 42.000 rispetto al 2016, stabilendo quindi un nuovo: i dati sono stati diffusi dal ministero del Turismo brasiliano. Circa il 62,4% distranieri provenivano da paesi del Sud America (i cittadini di Argentina e Cile non hanno bisogno di visto per entrare in). Inoltre, per attrarre piùstatunitensi, il governo brasiliano ha esteso un nuovo sistema di visti elettronici all’inizio di quest’anno, riducendo il tempo necessario, ai titolari di passaporti statunitensi, per ottenere un visto brasiliano. L'articolodi, 6.5nelsembra essere il primo su Meteo Web.