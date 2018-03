calcioweb.eu

: RT @Adnkronos: Bper, pubblicato primo Bilancio di sostenibilità - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Bper, pubblicato primo Bilancio di sostenibilità - Sicinform : Bper, pubblicato primo Bilancio di sostenibilità - MariaCabadas : RT @Adnkronos: Bper, pubblicato primo Bilancio di sostenibilità -

(Di martedì 27 marzo 2018) Modena, 26 mar. (AdnKronos) – Il Gruppohail suodiconsolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2017, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione del personale, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti umani e la lotta alla corruzione. “Amministrare lain azienda significa – si legge in una nota del Gruppo – gestire rischi e opportunità di mercato includendo le nuove sfide legate ad aspetti ambientali e sociali. Oggi lanon è più vista solo come fiore all’occhiello per le aziende più virtuose, ma come vero driver di sviluppo globale, capace di creare competitività e di attrarre finanziamenti”. In questo quadro – si ricorda – le banche, e il mondo finanziario in generale, hanno un compito fondamentale ...