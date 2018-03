Boxe | Anthony Joshua vs Joseph Parker | orario d’inizio e diretta tv del match

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) Notte di 'noble art' sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, teatro della sfida trache mette in palio la cintura Mondiale unificata WBA, IBF, IBO e WBO dei #pesi massimi. Ecco perché la serata britannica assume una valenza specifica eccezionale per la grandeinternazionale del ventunesimo secolo VIDEO. Con i due campioni salira' sul ring Giuseppe Quartarone, esperto arbitro italiano designato a dirigere ildell’anno. Al Principality sono attesi oltre 80.000 spettatori e milioni di persone ranno ilin televisione. L’evento sara' trasmesso intv da Sky Sports Box Office e in Italia sara' visibile su Fox Sports canale 204 della piattaforma Sky e anche instreaming su Sky Go. L’di inizio dell’incontro è fissato intorno alle 23, ora italiana. I due campioni, 28enne ...