Borsa Milano sale | +1 | 5% | con Exor e Fca

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova il rimbalzo (27 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 04:04:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in coda Europa : ANSA, - Milano, 26 MAR - Piazza Affari , -1,24% a 22.011 punti, ha chiuso la prima seduta della settimana in coda alle altre Borse europee, tutte in rosso. Non giova al mercato lo stallo politico: ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 24% - Banco Bpm a -3 - 06% (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Mediaset a -2 - 1% - Fca a +1% (26 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:49:00 GMT)

Borsa di Milano in altalena. Avanti Ferrari e Telecom : Dopo l'asse tra Lega e M5S si profilano all'orizzonte i primi segnali di tensione politica per il mercato finanziario italiano. Piazza Affari è in ribasso dello 0,22% poco sopra quota 22.200, in contrasto con l'andamento positivo degli altri mercati europei in parziale ripresa dai ...

Mercati positivi al giro di boa. Borsa Milano più incerta con bancari : TeleBorsa, - Le Borse europee proseguono il recupero avviato stamattina , grazie ad alcune ricoperture dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre si porta in rosso Piazza ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a -2 - 1% - Stm a +1 - 3% (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Borsa : Milano gira in calo -0 - 1% : ANSA, - Milano, 26 MAR - Piazza Affari gira in calo in pochi minuti. L'indice Ftse Mib cede lo 0,13% appesantito dai bancari. In particolare Ubi , -1,22%, , Unicredit , -1,05%, , Intesa Sanpaolo , -0,...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Borsa : Milano giù con Europa - paura dazi : ANSA, - Milano, 23 MAR - I dazi Usa sulla Cina ed i venti di guerra commerciale spaventano le borse del Vecchio Continente tra cui anche Piazza Affari , -0,49%, che archivia la settimana in calo. I ...

Borsa : Milano in calo come Ue (Mib-0 - 4%) : 18.46 I dazi Usa sulla Cina ed i venti di guerra commerciale spaventano le borse del Vecchio Continente tra cui anche Piazza Affari (-0,49%) che archivia la settimana in calo. I listini europei, dopo un timido tentativo di ripresa, hanno rallentato la marcia affossati da Wall Street girata in negativo dopo un avvio in rialzo. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,2359 a Londra. I rendimenti dei titoli di Stato europei segnano un timido calo ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 49% - Stm a -4 - 08% (23 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:39:00 GMT)