' Bonus mamma a tutte le straniere'

ilmattino

: Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere. Lo ha… - fattoquotidiano : Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere. Lo ha… - AdrianoDub : RT @cecidendi: 'Bonus mamma' riconosciuto a tutte le donne straniere, anche prive di permesso di soggiorno lungo, perché le mamme sono tutt… - leniosca : Corte d'Appello di Milano: 'Il bonus mamma va a tutte le straniere' - Lombardia - -

(Di martedì 27 marzo 2018) In ballo, secondo i sindacati e le associazioni del non profit, ci sono i diritti degli immigrati. Dall'Inps replicano che non è una questione di diritti, quanto di 18 prosaici milioni di euro in più ...