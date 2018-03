Bonafede | M5s | | Se Luigi Di Maio non sarà il premier del prossimo governo | non ci

"Di Maio premier e reddito di cittadinanza. O nessuno governo". Alfonso Bonafede (M5S) fissa i paletti : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo su Radio 24 a 24 Mattino è Alfonso Bonafede (M5S), sottolineando che "a queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier". Alla ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Confronto sui temi? Reddito cittadinanza e Di Maio premier sono irrinunciabili” : Intesa per un Governo con la Lega di Matteo Salvini? “In questo momento stiamo dialogando con tutte le forze politiche e Luigi Di Maio in piena trasparenza comunicato che c’è stato un primo contatto con Salvini. Non si sta parlando di Governo, ma solo delle presidenze delle Camere”.Così Alfonso Bonafede, frena sulla possibilità di un’intesa tra Movimento 5 stelle e Lega. “Non dobbiamo pensare in questa fase ...

Bonafede : M5S pilastro della legislatura - grande entusiasmo : Roma, , askanews, - Oggi c'è stato il primo incontro dei gruppi parlamentari, è stato un incontro molto emozionante, una standing ovation per l'incontro con Di Maio. L'entusiasmo è fortissimo. La ...

M5s - Bonafede : “Governo con Pd o Lega? Apertura sui temi a tutte le forze politiche - nessuna esclusa” : Durante una pausa dei lavori della prima riunione del nuovo gruppo dei parlamentari eletti del Movimento 5 stelle alla Camera e al Senato, Alfonso Bonafede, candidato ministro della giustizia nella squadra di governo presentata da Luigi Di Maio prima delle elezioni, parla con i giornalisti e racconta i dettagli dell’incontro all’Hotel Parco dei Principi a Roma. Eletti i nuovi capogruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, presidenti ...

Bonafede - M5s - un risultato storico e straordinario : Il ministro della Giustizia in pectore dei Cinquestelle sottolinea il fatto che il MoVimento sarà il pilastro della prossima legislatura -

M5s - Alfonso Bonafede esulta : 'Siamo il pilastro della legislatura' : Così il grillino, dall'alto del risultato superiore al 30% di cui viene accreditato il M5s, che si imporrebbe così con un distacco di circa 10 punti come prima forza politica nazionale.

Exit Poll - Bonafede (M5S) : “Saremo pilastro della prossima legislatura” : “I primi dati che abbiamo sono quelli degli Exit Poll e sono da prendere con la giusta cautela. Ma possiamo già dire che se saranno confermati, siamo di fronte a un dato storico. C’è un elemento certo che emerge: il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura. E’ il risultato di tutti questi anni di lavoro”. Così Alfonso Bonafede, commentando i primi Exit Poll al quartier generale 5 Stelle. L'articolo Exit Poll, Bonafede ...

Luigi Di Maio attende l'esito del voto con tutti i big M5s. Bonafede : 'Risultato storico' : Un altro mondo. Quello di oggi è un grande evento, allestito come tale, curato come tale. Cinque anni fa tutti potevano vedere tutto, euforia, esaltazione, battibecchi. Oggi si vedrà solo quel che la ...

Elezioni : Bonafede (M5s) - su nostri nomi no mercato vacche - non trattiamo : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Per noi c’è solo un governo a guida 5 Stelle. Pronti a ragionare di programma ma vogliamo essere noi a dare le carte: niente mercato delle vacche sui nomi”. Lo afferma in un’intervista a Repubblica Alfonso Bonafede, deputato del M5S, che assicura che il Movimento non parteciperà a governi “pastrocchio”. E “se saremo primi – aggiunge – chiederemo al ...

M5S - Bonafede : “Mele marce? Avremo i numeri per accettare le dimissioni”. Su Borrelli : “C’entra? Chiedete a lui” : Con il M5S sotto accusa per il caso rimborsi, Di Maio, Bonafede e altri esponenti dello staff pentastellato si sono ritrovati per diverse ore al comitato per controllare i rendiconti inviati dai parlamentari. “Abbiamo restituito circa 23 milioni”, si è difeso Alfonso Bonafede. Per poi rivendicare: “Il M5S fa pulizia, chi sbaglia paga. E non resterà nel Movimetno”. C’è però il rischio che le “mele ...