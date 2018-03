Bologna | Saputo ha deciso il futuro di Donadoni

Bologna - Saputo pronto a tornare presto : marzo mese decisivo per il restyling : Il patron ha assistito ieri alla vittoria sul Sassuolo, ma ora potrebbe ri tornare prima del previsto e restare anche per più di una settimana

Palacio ‘pazzo’ del Bologna : “se avessi saputo che era così bello… La treccia? Ecco quando la taglierò” : Rodrigo Palacio al Bologna sta vivendo una seconda giovinezza. L’argentino ha speso parole di elogio per la piazza con tanto di rimpianto per un approdo in rossoblù forse tardivo. Ecco le sue parole alla ‘Gazzetta dello Sport’: “A Bologna si sta benissimo, il pubblico ha il gusto per la giocata. Non sapevo fosse così bello. Se l’avessi immaginato sarei venuto un anno prima“. L’ex Inter rivela poi un ...