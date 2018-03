Bologna | prove di intesa Palacio-Destro in vista della Roma

Fenucci - ad Bologna : 'Offerta importante per Verdi - felici di tenerlo. Gabbiadini piace - ci proveremo' : L'ad del Bologna Claudio Fenucci commenta a Sky Sport il no di Simone Verdi al Napoli : 'In occasione della cena di Natale avevo spiegato che è importante mantenere l'intelaiatura della squadra, per raggiungere i nostri obiettivi sportivi. Abbiamo ...