Bitcoin | ma anche Ripple | | crollo e sell-off dopo ban di Twitter | quotazione BTC oggi

Bitcoin & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali : Le criptovalute continuano a essere guardate con sospetto dalle autorità finanziarie, ma a essere apprezzate da un numero crescente di cittadini. GIANFRANCO D'ATRI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:06:00 GMT)FINANZA/ Il vero valore del BITCOIN e delle criptovaluteBITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. Dornetti

Così Bitcoin potrebbe rivoluzionare anche il mondo dell'energia : ... stretto, tra bitcoin ed energia se ne parla già da un po' e in rete girano articoli allarmistici che affermano che andando avanti Così i bitcoin nel 2020 consumeranno tutta l'energia del mondo. ...

Bitcoin al record in tre settimane oltre $11.600 - balzo anche per i futures sul CBOE e CME : Bitcoin in rialzo, sale di oltre +4% testando il massimo intraday di $11.645,12, stando alle rilevazioni di CoinDesk.

Bitcoin in altalena : anche sotto i 6mila dollari. Poi risale : Di qualche ora fa la rottura dei $ 6.000 , $ 5,947,40, , minimo da metà novembre, in parallelo all'aumento delle preoccupazioni per l'aumento delle misure di regolamentazione in tutto il mondo. ...

Bitcoin oggi nuovo crollo - fuga anche da Ripple e Ethereum : è bagno di sangue per le altcoin : Da un lato, infatti, ci sono i governi che sono sempre più propensi ad introdurre divieti e dall'altro ci sono le dichiarazioni molto allarmiste dei responsabili dell'economia e della finanza ...

Bitcoin -12% - vicino a bucare anche quota $6.000. Tonfo di oltre -55% da inizio 2018 : Il sentiment negativo che sta affossando l'azionario globale non risparmia il mondo delle criptovalute, con il Bitcoin che continua a crollare, testando il minimo in due mesi, dallo scorso novembre.

Draghi allerta le banche Ue sui rischi del Bitcoin : Bruxelles, 5 feb. , askanews, Il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha avvertito oggi a Strasburgo le banche europee a considerare con molta attenzione e le criptovalute o valute ...

Blockchain.info permette di comprare e vendere Bitcoin e domani anche Ethereum : Una delle società di criptovalute più grandi al mondo, Blockchain.info va all'attacco di CoinBase e annuncia di avere iniziato a offrire ai suoi utenti americani la possibilità di acquistare e vendere Bitcoin . L'annuncio potrebbe non essere l'...

Faro su Bitcoin anche da banche India : ROMA, 20 GEN - Alcune tra le maggiori banche Indiane, tra cui State Bank of India, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank e Yes Bank, hanno sospeso alcune piattaforme di scambio in bitcoin nel Paese. Le ...

Bitcoin - premio Nobel Shiller : potrà esistere anche tra 100 anni - ma alla fine collasserà : Il Bitcoin potrà durare anche altri 100 anni, ma probabilmente è destinato al "collasso totale". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata alla Cnbc, il premio Nobel per l'economia Robert Shiller.

Bitcoin ko - cala a 10mila dollari : 'Ai minimi dal 1° dicembre'. Ed è boom di virus anche in Italia : Senza freni la caduta del Bitcoin sul mercato delle criptovalute . La moneta digitale scende a 10.000 dollari sulla piattaforma Bitstamp, segnando il livello più basso dal 1 dicembre e dimezzando in ...

RIPPLE/ La criptovaluta che piace alle banche (a differenza del Bitcoin) : Le criptovalute crescono sempre più e il RIPPLE sembra poter scalzare il notissimo bitcoin perché più gradito al sistema bancario e finanziario.

Liguria - Bitcoin accettati anche dal ferramenta : MILANO - Le febbre da criptovalute riesce a contagiare anche i settori più inaspettati. A Celle Ligure, in provincia di Savona, è arrivata perfino a bussare alla porta di 'Chiodo scaccia chiodo', un ...

Anche in Umbria si paga con Bitcoin : PERUGIA, 11 GEN - Anche in Umbria si può pagare in bitcoin. La criptovaluta al momento è accettata da poco più di una decina di aziende ed esercizi commerciali tra Perugia, Orvieto, Città di Castello ...